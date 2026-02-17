Passignano telecamere del futuro Il Comune investe 120mila euro

Il Comune di Passignano sul Trasimeno ha deciso di investire 120.000 euro per installare telecamere di ultima generazione, a causa di un aumento dei problemi di sicurezza nel centro storico. Questa operazione mira a migliorare la sorveglianza nelle aree più frequentate e a prevenire comportamenti illeciti. Nei prossimi mesi, saranno posizionate oltre dieci telecamere, alcune delle quali monitoreranno i punti nevralgici della città.

L'investimento di 120.000 euro stanziato dal Comune di Passignano sul Trasimeno segna l'avvio di un intervento strutturale sulla sicurezza urbana atteso ormai da anni dalla cittadinanza. Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Sandro Pasquali, mira a risolvere le criticità di un sistema di videosorveglianza ormai obsoleto, sostituendolo con tecnologie di ultima generazione capaci di rispondere alle moderne esigenze di controllo del territorio. I lavori, già ufficialmente iniziati, prevedono il potenziamento dei varchi d'accesso e il monitoraggio delle aree sensibili, rispondendo a una richiesta di maggiore tutela che la comunità locale sollecitava da tempo.