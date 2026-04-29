Perin si confida | Dopo il primo anno alla Juventus volevo smettere Vi spiego il motivo

Il portiere ha raccontato di aver avuto il desiderio di smettere dopo il primo anno trascorso con la squadra, spiegando i motivi che lo hanno portato a questa decisione. La sua testimonianza rivela un momento di difficoltà personale e professionale, che lo ha spinto a prendere in considerazione l’addio al calcio. La confidenza è stata rilasciata in un’intervista, offrendo una prospettiva diretta sui suoi stati d’animo in quel periodo.

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