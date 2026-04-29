Perché il posacenere in aereo è vitale | la norma che salva vite
In volo, il posacenere rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza, poiché le norme FAA ed EASA richiedono la sua presenza a bordo degli aeromobili. Questa disposizione mira a prevenire incendi causati da mozziconi di sigarette ancora accesi, una precauzione che ha evitato incidenti come quello occorso nel 1973 a bordo di un aereo internazionale. La presenza del posacenere permette ai passeggeri di smaltire correttamente le sigarette, riducendo il rischio di incendi in cabina.
? Cosa sapere FAA ed EASA impongono il posacenere sui velivoli per prevenire incendi in cabina.. La norma evita nuovi incidenti come quello del volo Varig 820 nel 1973.. Nel 2026, un piccolo oggetto metallico incastonato nella porta del bagno di un velivolo moderno continua a dettare le regole della sicurezza aeronautica, nonostante il divieto di fumare sia in vigore da decenni. L’esistenza di quel posacenere, che molti passeggeri potrebbero scambiare per un reperto anacronistico o una svista dei progettisti, risponde a una necessità ingegneristica fondamentale. Le autorità internazionali, nello specifico la FAA americana e l’EASA europea, impongono infatti la presenza di questo dispositivo su ogni aeromobile.🔗 Leggi su Ameve.eu
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