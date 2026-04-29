Cucinare seguendo le stagioni richiede tempo e attenzione, ma permette di ottenere piatti più autentici e salutari. Preparare pietanze con ingredienti freschi e di stagione comporta un impegno maggiore rispetto alle ricette rapide, ma i risultati sono evidenti nel sapore e nella qualità degli alimenti. Chi si dedica con cura alla cucina stagionale spesso preferisce ingredienti locali, scegliendo prodotti che seguono il ciclo naturale dell’anno.

La bontà e il benessere proposti da un piatto realizzato con cura sono un viatico essenziale per chi, quel piatto, lo ha pensato e cucinato. Ed è forte di questo binomio che la chef empolese Federica Continanza si è creata uno spazio ben distinguibile nel panorama della cucina italiana. Una caratteristica che l’ha portata a essere protagonista dell’evento nel chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove era stata organizzata “ Toscana e Messico – Alianza de tradición y excelencia ”, manifestazione sostenuta dal Consolato Onorario del Messico per promuovere l’incontro tra le due culture anche tramite le eccellenze enogastronomiche. Chef, come è andata l’esperienza ‘messicana’? "Molto bene.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Per cucinare secondo le stagioni serve tempo, ma ne vale la pena"

In the elevator she mocked her unseen husband as ugly; the man beside hands a card: Madam, enough

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