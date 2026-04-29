Pensioni di maggio in pagamento da sabato | dal 3 agosto non si potrà incassare con la carta d' identità cartacea

Da sabato 2 maggio, in tutti e 72 gli uffici postali della provincia di Agrigento saranno disponibili i pagamenti delle pensioni del mese di maggio. Poste Italiane ha annunciato che, a partire dal 3 agosto, non sarà più possibile riscuotere le pensioni utilizzando la carta d'identità cartacea. La consegna avverrà esclusivamente tramite altri metodi, come il bancomat o l’accredito su conto corrente.

Poste Italiane comunica che in tutti i 72 uffici postali della provincia di Agrigento le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre da sabato 2 le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto o di una carta che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Carta d'identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: l'Ue dice no alla proroga e si teme il caosDal prossimo 3 agosto, le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide e l'Unione Europea non ha alcuna intenzione di concedere una proroga,... Leggi anche: Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pagamenti INPS di maggio 2026: il calendario completo; Pensione maggio, quando arriva il pagamento e cosa sapere sul cedolino; Cedolino pensione maggio 2026; Quando verrà pagata la pensione di maggio 2026 e perché la data non sarà uguale per tutti. PENSIONI IN PAGAMENTO DAL 2 MAGGIO IN POSTA E AGLI ATMLECCO – Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali della provincia le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di m ... valsassinanews.com Pensioni di maggio: da sabato al via i pagamenti negli uffici postali padovaniLe pensioni saranno disponibili nei 163 uffici postali della provincia e sui 100 Atm Postamat da questo sabato 2 maggio. Poste Italiane ricorda anche che dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non ... padovaoggi.it Pensioni di maggio in pagamento a Salerno e provincia: si parte sabato 2. Oltre alle date e alle modalità di prelievo negli uffici e presso i Postamat, Poste Italiane ricorda l'importante scadenza per le carte d'identità cartacee e i vantaggi dell'assicurazione gra - facebook.com facebook Il pagamento delle #pensioni di maggio 2026 non avverrà il primo giorno del mese, poiché coincide con la Festa dei lavoratori, che non è considerata giornata bancabile x.com