Pedopornografia online | indagato un lecchese Il blitz della Polizia e dell' Fbi

Nove città italiane sono state coinvolte in un'operazione della polizia e dell’Fbi che ha portato allo smantellamento di una rete di distribuzione di materiale pedopornografico. Durante il blitz, sono stati sequestrati vari dispositivi e sono state eseguite diverse perquisizioni. Tra le persone coinvolte si trova anche un uomo residente nella provincia di Lecco, attualmente indagato per i reati legati alla pedopornografia online.

Dietro gli schermi di computer e dispositivi portatili, disseminati in nove città italiane, si nascondeva una rete di distribuzione di materiale pedopornografico che la polizia di Stato ha smantellato con un blitz simultaneo. E tra i destinatari delle misure adottate figura anche un residente.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pedopornografia online, maxi blitz della polizia: arrestato un 28enne comasco Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pedopornografia online, arrestato un 70enne a Belluno; Pedopornografia online, operazione della Polizia in tutta Italia: indagato anche un uomo nel Barese; Caccia ai pedofili sul web: 9 città coinvolte, un indagato a Bari. Sequestrati migliaia di file; Pedopornografia online, arrestato un 70enne bellunese. Pedopornografia online: indagato un lecchese. Il blitz della Polizia e dell'FbiUn residente nel Lecchese coinvolto nell'inchiesta nazionale che ha portato a tre arresti: scoperti migliaia di file illegali ... leccotoday.it Pedopornografia online, operazione della Polizia in tutta Italia: indagato anche un uomo nel BareseTre arresti e sei denunce, perquisizioni domiciliari in 9 città. Operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Cncpo, Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online ... lagazzettadelmezzogiorno.it Blitz della polizia postale: smantellata rete di pedopornografia online x.com Operazione contro la pedopornografia online: 3 arresti e 6 denunce - facebook.com facebook