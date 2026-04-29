Patto di stabilità Appello di Giorgetti alla Ue | Valutare regole flessibili

Il ministro dell’Economia ha sottolineato la richiesta di una maggiore flessibilità nelle regole del patto di stabilità durante un'audizione in Parlamento. Senza menzionare specifici scostamenti dalle norme europee, Giorgetti ha insistito sulla necessità di valutare eventuali adattamenti alle regole di bilancio. La discussione si è svolta nel corso di incontri con le commissioni Bilancio di Camera e Senato, focalizzandosi sul Documento di Finanza Pubblica.

Non nomina mai l’ipotesi di uno "scostamento" dalle regole del bilancio Ue. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, insiste su un’altra parola, " flessibilità ", chiudendo ieri sera la lunga serie di audizioni delle commissione Bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblica. Insomma, nessuno strappo con l’Europa, come vorrebbe la Lega, ma un appello ad un confronto con i Paesi partner per valutare "se le nuove regole europee mostreranno un livello sufficiente di flessibilità anche nelle fasi non ordinarie, come quella attuale, e misurarne l’adeguatezza alla prova dei fatti". Insomma: "La disciplina di bilancio non può (e non deve) essere disgiunta da una lettura complessiva e approfondita del contesto economico".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Patto di stabilità. Appello di Giorgetti alla Ue: "Valutare regole flessibili" Notizie correlate La Ue: “Non esiste uscita unilaterale dal Patto”. Giorgetti: “Le regole devono essere flessibili e non aggravare le fasi di debolezza”Martedì pomeriggio un portavoce della Commissione europea ha chiarito che “non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire... Giorgetti: «Patto di stabilità da rivedere». L’Ue delira: «No, prima la recessione»In conferenza stampa dopo che il Cdm, ieri, ha prorogato il taglio delle accise fino al 1° maggio, Giorgetti fa una dichiarazione all’insegna del più... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Patto di stabilità. Appello di Giorgetti alla Ue: Valutare regole flessibili; Industria, Landini: Sospendere il Patto di stabilità per investire e creare lavoro; Incubo inflazione e rischio recessione, Meloni fa propaganda sul lavoro; Meloni insiste: su energia serve allentare Patto di stabilità. Non sono sola. Patto di stabilità. Appello di Giorgetti alla Ue: Valutare regole flessibiliMa Bruxelles non ha alcuna intenzione di derogare ai vincoli di bilancio. La Corte dei conti critica la spesa netta. Bankitalia: attenti al caro-energia. quotidiano.net Patto di Stabilità: sanzioni da oltre un miliardo ogni semestre per l’Italia in caso di sforamentoNon rispettare i vincoli del Patto di Stabilità avrebbe un costo per l’Italia. Lo scostamento dai paletti, che alcuni esponenti della maggioranza chiedono per poter intervenire con misure come il tagl ... ilsole24ore.com Altolà Ue all’Italia sul Patto di Stabilità: “Impossibile uscire”. Dombrovskis: “Nessuna richiesta” x.com vogliamo superare il patto di stabilità per destinare risorse a famiglie e imprese! - facebook.com facebook