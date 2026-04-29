Pasticceria Parolini | il tetto torna dopo l’incendio e la rinascita

Il tetto della pasticceria Parolini a Cavriana è stato riposizionato dopo l'incendio verificatosi lo scorso maggio. Nei giorni scorsi, sono stati completati i lavori di riparazione e il tetto è stato rimesso al suo posto. L'incendio aveva causato danni alla copertura dell'edificio, interrompendo temporaneamente le attività. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento.

? Cosa sapere Il tetto della pasticceria Parolini a Cavriana viene riposizionato dopo l'incendio di maggio scorso.. L'attività operativa prosegue a Villa Mirra grazie al sostegno di fornitori e Comune.. Il tetto del civico 19 in piazza Castello a Cavriana è tornato al suo posto, segnando un punto di svolta fondamentale per la pasticceria Parolini esattamente un anno dopo il rogo che distrusse l’intera struttura e trent’anni di attività professionale. Tutto ebbe inizio nel tardo pomeriggio di un primo maggio passato, quando una fiammata improvvisa divampò proprio all’ultimo piano dell’edificio mentre Filippo Parolini e la sua famiglia si preparavano alla chiusura della giornata lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasticceria Parolini: il tetto torna dopo l’incendio e la rinascita Notizie correlate Bellagio, quattro persone allontanate da casa dopo l'incendio del tettoBellagio (Como), 3 aprile 2026 – Maxi incendio a Bellagio nel pomeriggio, in località Ravenza, dove il tetto di un’abitazione è andato a fuoco. Padiglione: tetto, scuola e ponte: il piano di rinascitaUna nuova fase di riqualificazione sta per trasformare la sede comunale distaccata di Padiglione, nella frazione di Tavullia.