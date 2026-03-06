Padiglione | tetto scuola e ponte | il piano di rinascita

Una nuova fase di riqualificazione interesserà la sede comunale distaccata di Padiglione, nella frazione di Tavullia. Il progetto prevede interventi sul tetto, sulla scuola e sul ponte per migliorare le strutture e le funzionalità dell’edificio. I lavori sono stati annunciati dal Comune e coinvolgeranno diverse aree della zona, con l’obiettivo di rinnovare gli spazi pubblici e le infrastrutture locali.

Una nuova fase di riqualificazione sta per trasformare la sede comunale distaccata di Padiglione, nella frazione di Tavullia. I lavori di manutenzione sono già iniziati per risolvere problemi strutturali e migliorare gli spazi pubblici della comunità. L'intervento principale riguarda il rifacimento completo del manto di copertura dell'edificio, necessario a bloccare le infiltrazioni che avevano danneggiato l'interno dello stabile. Oltre alla tettoia, il piano prevede la sostituzione delle serrande, un risanamento generale degli intonaci e una tinteggiatura completa sia interna che esterna. Questi interventi non si limitano al municipio distaccato, ma fanno parte di un programma più ampio che tocca anche la scuola primaria con nuove tende esterne per ottimizzare gli ambienti didattici.

