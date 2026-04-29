A Pastena, nel quartiere Pastena di Salerno, si è verificato un nuovo episodio di furto presso una gioielleria di via Posidonia. La stessa banda, nota come “banda dell’Audi” e già coinvolta in altri colpi, ha preso di mira nuovamente il negozio. Si tratta del secondo episodio attribuito a questo gruppo nell’area, secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine.

Torna a colpire la cosiddetta “banda dell’Audi”, già nota alle cronache locali. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita nuovamente una gioielleria di via Posidonia, nel quartiere Pastena, a Salerno. Si tratta del secondo episodio ai danni della stessa attività commerciale, già colpita nei mesi scorsi, segno di una strategia mirata e reiterata. Il colpo nella notte. Il furto è avvenuto nella notte, intorno alle ore 3. Secondo le prime ricostruzioni, almeno quattro persone con il volto travisato sarebbero arrivate sul posto a bordo di un’ Audi bianca di grossa cilindrata, veicolo che ha dato il nome alla banda. Con una tecnica ormai consolidata, i ladri sono riusciti a forzare l’ingresso in pochi istanti, penetrando all’interno del locale e agendo con estrema rapidità.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pastena, torna la “banda dell’Audi”: secondo colpo alla gioielleria di via Posidonia

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