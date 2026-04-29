Parole e numeri Lingua e dialetto in Italia secondo le indagini statistiche

Recenti indagini condotte da SWG e ISTAT analizzano l'uso delle lingue e dei dialetti in Italia, focalizzandosi sulla percezione delle minoranze linguistiche e delle lingue straniere nel paese. Lorenzo Coveri commenta questi dati, che si inseriscono in una lunga tradizione di ricerche avviate da Tullio De Mauro, autore di una storia della lingua italiana. Le statistiche mostrano come si siano evoluti gli atteggiamenti verso le diverse forme di comunicazione nel tempo.

Lorenzo Coveri commenta due recenti indagini demoscopiche (SWG e ISTAT) condotte sugli usi e la percezione dei dialetti, delle lingue delle minoranze alloglotte e delle lingue straniere in Italia, ripercorrendo la storia di questo tipo di ricerche, ispirate da Tullio De Mauro nella sua Storia.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Alunni alla scoperta del dialetto: "Non solo lingua, ma memoria"Gli alunni della primaria Mazzacurati di Galliera alla scoperta del dialetto bolognese. Juventus, Muharemovi? ha brillato contro l’Italia: statistiche e numeriTarik Muharemovi? ha brillato nella finale play off contro l’Italia a Zenica, i numeri parlano di una prestazione da top con cui ha annullato gli... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Unpli, premiazione in Campidoglio per Salva la tua lingua locale-Sezione Scuola; Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo di oggi di Francesco Lepore; Google Traduttore ora corregge la pronuncia con l'AI; Lisa Pigato, perde in finale all'Axion Open ma è virtualmente numero 3 d'Italia. Ora sogna la nazionale. Stando alle parole della criminologa, infatti, ci sarebbe stata una sorta di ‘regia’ da parte dei media mirata a depistare le indagini e a influenzare le decisioni della Procura - facebook.com facebook #Mourinho, le parole da brividi sulla #Roma fanno commuovere: "Il posto più bello, nessuno tocchi i tifosi". E su #Chivu... x.com