Parcheggio gratuito al Manzoni per i disabili | come funziona

A partire dall’1 maggio, l’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco ha modificato le modalità di parcheggio per le persone con disabilità. La gestione delle soste si basa ora su un contrassegno, eliminando l’uso delle tessere precedentemente in vigore. Questa novità riguarda il parcheggio gratuito dedicato a chi ha bisogno di accesso facilitato all’ospedale. Le nuove disposizioni sono state comunicate ufficialmente dall’ospedale stesso.

Addio tessere, benvenuto contrassegno: dall'1 maggio l'Ospedale "A. Manzoni" di Lecco cambia le regole per la sosta delle persone con disabilità. ASST Lecco ha annunciato un nuovo sistema di accesso ai parcheggi ospedalieri, sviluppato in collaborazione con Linee Lecco, che punta a rendere più.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Taranto, parcheggio Artiglieria gratuito di notte fino al 25 aprileTarantini Time QuotidianoKyma Mobilità informa la cittadinanza che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Taranto, è stata disposta la gratuità... Acireale, trasporto pubblico gratuito per anziani e disabiliL’assessore alle Politiche Sociali di Acireale, Valentina Pulvirenti, rende noto che è stato pubblicato l’ avviso rivolto agli anziani e ai cittadini...