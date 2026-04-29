Parcheggio gratuito al Manzoni per i disabili | come funziona

Da leccotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio tessere, benvenuto contrassegno: dall'1 maggio l'Ospedale "A. Manzoni" di Lecco cambia le regole per la sosta delle persone con disabilità. ASST Lecco ha annunciato un nuovo sistema di accesso ai parcheggi ospedalieri, sviluppato in collaborazione con Linee Lecco, che punta a rendere più.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Taranto, parcheggio Artiglieria gratuito di notte fino al 25 aprileTarantini Time QuotidianoKyma Mobilità informa la cittadinanza che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Taranto, è stata disposta la gratuità...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Dal 1° maggio cambia la sosta per i disabili all'ospedale di Lecco: ecco cosa fare; Piazza De Orchi, nuovi stalli per moto al posto dei parcheggi residenti.

parcheggio gratuito al manzoniParcheggio gratuito al Manzoni per i disabili: come funzionaDal 1° maggio l'ASST Lecco introduce una nuova procedura per la sosta gratuita al Manzoni: le vecchie tessere vengono disattivate, si passa a biglietto e vidimazione in portineria. Dal 15 giugno il ... leccotoday.it

parcheggio gratuito al manzoniNUOVE REGOLE PER I PARCHEGGI DISABILI ALL’OSPEDALE MANZONI: I DETTAGLILECCO – ASST Lecco introdurrà presso l’Ospedale A. Manzoni di Lecco un nuovo sistema volto a semplificare l’accesso e garantire la sosta gratuita alle persone con disabilità. Due le fasi di attivazi ... lecconews.news

Digita per trovare news e video correlati.