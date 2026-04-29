Parcheggio gratuito al Manzoni per i disabili | come funziona
Addio tessere, benvenuto contrassegno: dall'1 maggio l'Ospedale "A. Manzoni" di Lecco cambia le regole per la sosta delle persone con disabilità. ASST Lecco ha annunciato un nuovo sistema di accesso ai parcheggi ospedalieri, sviluppato in collaborazione con Linee Lecco, che punta a rendere più.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Dove parcheggiare - Parcheggio Auto/Moto (Pubblico / Gratuito): Via Borgomanero, 3; - Parcheggio (Disabili): Lungo la via Vignole Per la sicurezza di tutti, utilizzate le aree parcheggio e non parcheggiate a bordo strada . - facebook.com facebook