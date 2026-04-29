Parcheggia l’auto in salita poi la disgrazia atroce Muore così a 18 anni

Una mattina come tante, in una tranquilla strada di provincia, un’auto parcheggiata in salita viene lasciata per pochi minuti. All’improvviso, un evento tragico interrompe la routine: il veicolo si muove senza controllo e si schianta, causando la morte di un ragazzo di 18 anni. La scena si svolge in modo improvviso e senza segnali premonitori, lasciando sgomenta la comunità locale.

Una mattina come tante, una piccola strada di provincia, un’auto lasciata per pochi istanti. E poi quel dettaglio minuscolo che cambia tutto, senza preavviso. In posti così, dove tutti si conoscono, la notizia corre più veloce delle sirene e lascia dietro di sé un silenzio pesante, difficile da accettare. È il tipo di tragedia che fa paura proprio perché sembra impossibile, quasi assurda: una manovra normalissima, un gesto istintivo, pochi secondi. E quando al centro c’è un ragazzo di 18 anni, il dolore diventa collettivo, come se a fermarsi fosse un’intera comunità. Succede a Perrillo, frazione nel territorio di Sant’Angelo a Cupolo. Qui la tranquillità è stata spezzata da un incidente terribile che ha portato via Guido Catilino, 18 anni, di San Martino Valle Caudina.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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