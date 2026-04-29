Durante un incontro organizzato dalla Lega Serie A prima della finale di Coppa Italia Primavera, si è discusso di giovani e del sistema calcistico italiano. In quell'occasione, un dirigente ha affermato che il calcio italiano rischia di scomparire se non si cambiano alcune strategie, sottolineando la necessità di ripensare il percorso formativo per i giovani calciatori. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti del settore.

La finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus, all’Arena Civica di Milano, è stata anticipata da un panel organizzato dalla Lega Serie A in cui ci si è confrontati sui giovani nel sistema italiano. L’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, e il direttore tecnico della Fiorentina, Fabio Paratici, hanno ripercorso l’esperienza condivisa nel 2017 alla Juventus, quando sono stati pionieri in Italia delle seconde squadre. “Cominciammo a interrogarci su quale potesse essere il percorso più giusto per quei giovani che andavano in prestito, in quel periodo dai 40 e fino ai 70, con tanti costi e poca prospettiva - ha raccontato Cherubini -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paratici: "Il calcio italiano a rischio estinzione. Ripensiamo al percorso più giusto per i giovani"

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