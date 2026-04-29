Paola Caruso fuori dal Grande Fratello Vip | Sapevo tutto

Da caffeinamagazine.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paola Caruso è stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo alcuni giorni di discussioni intense e tensioni tra i concorrenti. La decisione è stata comunicata durante la diretta, ponendo fine alla sua partecipazione nel reality show. La sua uscita ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti e i telespettatori, modificando l’andamento delle dinamiche all’interno della Casa. La showgirl aveva già anticipato di sapere tutto riguardo alla sua eliminazione.

Al Grande Fratello Vip è arrivato uno di quei verdetti destinati a cambiare il clima della Casa. Dopo giorni di tensioni, ritorni inattesi e scontri sempre più accesi, Paola Caruso ha davvero dovuto lasciare il gioco. Questa volta non c’è stato nessun colpo di scena nascosto dietro la Porta Rossa, nessun monolocale segreto e nessuna seconda possibilità immediata: il pubblico ha scelto e il suo percorso si è concluso. La showgirl era finita al televoto insieme ad Alessandra Mussolini, Marco Berry e Lucia Ilardo, in una nomination pesantissima anche per gli equilibri interni del gruppo. A salvarsi sono stati gli altri concorrenti, mentre Paola Caruso è risultata la meno votata dai telespettatori, fermandosi all’8% delle preferenze.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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