Grande Fratello Vip 2026 diretta tredicesima puntata | fuori Paola Caruso

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda il 28 aprile alle 21:55, è stata annunciata l’eliminazione di Paola Caruso. La conduttrice, Ilary Blasi, è entrata in studio alle 21:57, ha salutato le opinioniste e gli eliminati, e ha dato inizio alla trasmissione. La puntata è proseguita con le consuete dinamiche e confronti tra i concorrenti.

28 aprile – 21:55. Breve anteprima. 28 aprile – 21:57. Ilary Blasi entra in studio, saluta le opinioniste e gli eliminati e dà ufficialmente il via alla nuova puntata. Poi subito si collega con la casa. e Cesara invita i concorrenti a fare gli auguri alla conduttrice, che compie oggi 45 anni. 28 aprile – 22:01. Chiuso il televoto, Ilary si collega con la ‘nuvola’, dove si trova Valeria Marini, che dice di essersi ripresa dai problemi intestinali avuti. Poi raggiunge gli altri e si parla di questi suoi giorni nella casa. 28 aprile – 22:08. Antonella vs Valeria. Valeria sulle continue discussioni con Antonella: “Mi è dispiaciuto. Lei fa un po’ la recita”.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta tredicesima puntata: fuori Paola Caruso Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, diretta tredicesima puntata: è tempo di nuova eliminazioneAnticipazioni tredicesima puntata di martedì 28 aprile 2026 Tredicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le... Grande Fratello Vip 2026, sondaggio puntata 28 aprile: Mussolini svetta su tutti, Paola Caruso eliminataLa nuova puntata del Grande Fratello Vip del 28 aprile 2026 si avvicina con un clima sempre più teso, alimentato da nomination incrociate, strategie... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile. Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini vomita: la causa del malessere | Video MediasetValeria Marini vomita al Grande Fratello Vip 2026: cosa è successo? Ilary Blasi cerca di fare chiarezza con Alessandra Mussolini. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprileGrande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprile. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Sono molto agitata questa sera, sono 40 giorni che non vedo mio figlio. ” Paola Caruso si è lasciata andare a questa confessione durante la diretta del Grande Fratello Vip, visibilmente commossa. L’ex Bonas di Avanti un Altro, che sta crescendo da sola il picc - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com