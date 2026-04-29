Paola Caruso è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 2026. La concorrente, nota al pubblico per la sua presenza televisiva, ha lasciato il programma dopo aver concluso il suo percorso tra le mura della casa. La sua partecipazione si è conclusa con l’eliminazione, senza ulteriori dettagli sul risultato finale. La sua uscita è stata comunicata durante la trasmissione, con la partecipante che ha espresso soddisfazione per il percorso svolto.

Paola Caruso è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2026. La showgirl ha dovuto abbandonare definitivamente la casa dopo essere risultata la meno votata al televoto contro Alessandra Mussolini, Marco Berry e Lucia Ilardo. Il pubblico ha deciso senza possibilità di appello: Paola Caruso è la concorrente eliminata della puntata. A differenza della settimana precedente, questa volta non c’è stato alcun colpo di scena o eliminazione “finta”, ma un’uscita definitiva dal reality. “Me lo aspettavo, ho deciso di entrare qui con un percorso mio, di essere quella che sono senza maschere. Non ho mai giocato e magari non ho capito le dinamiche. Sono contenta, non ho rimorsi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip 2026: “Sono fiera di me stessa”

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