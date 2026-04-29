Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello VIP, Paola Caruso ha avuto l’opportunità di rivedere il suo bambino, Michelino. L’incontro ha rappresentato un momento importante per la showgirl, che ha condiviso sui social immagini e emozioni legate a questa riunione. La sua presenza nel reality si è sempre concentrata anche sul ruolo di madre, un aspetto che ha ribadito in più occasioni durante la partecipazione.

Eliminata sì, ma con ricompensa. Paola Caruso al GF VIP riabbraccia il suo piccolo Michelino, confermando di avere una grande centralità nella vita: il suo ruolo di mamma. La showgirl ha sempre ammesso di essere entrata nella casa più spiata di Italia, per supportare le spese mediche degli interventi che il suo bambino dovrà ancora sostenere. La stessa coinquilina Francesca Manzini si era detta disposta a sostenere la sua causa. Paola ha più volte mostrato al GF VIP la sua vulnerabilità sul tema. Ha confessato qui come in altre trasmissioni, di vivere spesso col senso di colpa per quanto fosse capitato al suo bambino in ospedale, dopo una febbre alta, e per il fallimento della relazione da cui è nato il piccolo.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Paola Caruso, al GF VIP l’eliminata mostra il suo cuore di mamma

Notizie correlate

Leggi anche: Paola Caruso al GF Vip, è ufficiale: il dolce messaggio di suo figlio a Verissimo

“Mamma”. GF Vip, Paola Caruso rivede il figlio: tutti in lacrime per MichelinoIl Grande Fratello Vip continua a regalare momenti carichi di emozione, alternando tensioni, scontri e improvvisi attimi di grande umanità.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La Nomination segreta di Paola Caruso Video; Grande Fratello Vip, Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco. E poi volano gli insulti; Paola Caruso furia al GF Vip: lite per il letto e frasi shock, scoppia la polemica; GF Vip, Paola Caruso rivela: Mi hanno detto di creare il caos.

Paola Caruso, al GF VIP l’eliminata mostra il suo cuore di mammaEliminata sì, ma con ricompensa. Paola Caruso al GF VIP riabbraccia il suo piccolo Michelino, confermando di avere una grande centralità nella vita: il suo ruolo di mamma. La showgirl ha sempre ammess ... 361magazine.com

Paola Caruso: pace fatta con la mamma Imma Meleca in diretta al GF Vip 2026| Siamo qui ad aspettarviPaola Caruso: pace fatta con la mamma Irma Meleca in diretta al GF Vip 2026: Siamo qui ad aspettarvi, ti amo come amo i tuoi fratelli ... ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip 2026, tredicesima puntata: Valeria Marini travolge la Casa ed subito scontro con Elia. Eliminata Paola Caruso - facebook.com facebook

Al "Grande Fratello Vip 2026" di stasera Paola Caruso rischia di uscire più di tutte x.com