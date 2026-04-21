Un uomo è stato condannato a un anno di reclusione per aver palpeggiato una stagista di 18 anni in un centro estetico. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità e il processo ha portato alla sentenza di colpevolezza. L’uomo aveva negato le accuse durante il procedimento legale. La condanna rappresenta l’esito del procedimento giudiziario iniziato dopo la denuncia della vittima.

È stato giudicato colpevole di aver palpeggiato una 18enne stagista in un centro estetico. Lui, un 61enne residente in città, è stato condannato dal giudice Matteo Gambarati per violenza sessuale, inquadrata come episodio di minore gravità, a un anno con pena sospesa condizionata al pagamento di una provvisionale di 3.500 euro e alla frequenza di un corso di rieducazione. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo concordò con la titolare un trattamento di manicure e di pedicure. Quel giorno, il 30 ottobre 2024, lui entrò nella cabina insieme alla giovane cinese, che stava facendo un periodo di esercitazione scolastica: mentre lei gli dava le spalle, lui avrebbe allungato le mani sulle parti intime.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Palpeggiò la stagista". Cliente di un centro estetico condannato a un anno

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