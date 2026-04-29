Pallacanestro Trieste non ha mandato documenti impossibile erogare fondi Devono ancora pagare anche i vigili del fuoco

Pallacanestro Trieste non ha ancora inviato i documenti richiesti, rendendo impossibile l’erogazione dei fondi previsti. La società avrebbe dovuto presentare entro il 1° dicembre 2025 un progetto di fattibilità tecnica ed economica e un piano economico-finanziario per la gestione del Palarubini a partire dalla stagione 20262027. Inoltre, devono ancora saldare anche i pagamenti ai vigili del fuoco.

“Pallacanestro Trieste si era obbligata a presentare entro il 1° dicembre 2025 un Progetto di fattibilità tecnica ed economica e un Piano economico finanziario nell’ambito di una proposta per la gestione del Palarubini a decorrere dalla stagione 20262027. La documentazione non è mai pervenuta”.🔗 Leggi su Triesteprima.it PALLACANESTRO TRIESTE - OLIMPIA MILANO | COACH MESSINA PRESS CONFERENCE Notizie correlate Leggi anche: VIDEO | L'incendio in galleria che ha mandato in tilt l'A20, l'intervento dei vigili del fuoco tra fumo e aria irrespirabile Esplode un appartamento a Trieste: vigili del fuoco in azioneLa deflagrazione ha provocato il parziale crollo della facciata e del tetto dell’edificio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pallacanestro Trieste, i tifosi non si rassegnano; Crescono i timori per il futuro della Pallacanestro Trieste; LA PALLACANESTRO A TRIESTE NON PUO’ FINIRE. BRESCIACANESTRO SOSTIENE LA PETIZIONE DEI TIFOSI BIANCOROSSI: UNA SOCIETA’ SPORTIVA SI PUO’ VENDERE MA UNA CULTURA SPORTIVA NON SI PUO’ TRASFERIRE. LA PALLACAN; La protesta della curva Nord invade la città: Tutto questo non può finire. Pallacanestro Trieste non ha mandato documenti, impossibile erogare fondi. Devono ancora pagare anche i vigili del fuocoA rischio tutte le prossime gare. Il punto della situazione sul Palarubini dopo la replica del comune alla nota di oggi del general manager Michael Arcieri ... triesteprima.it Pallacanestro Trieste, scontro sul PalaTrieste: il club chiede chiarezza al ComuneNuovi nubi intorno alla Pallacanestro Trieste con il GM Micheal Arcieri che diffonde una nota a seguito delle informazioni riportate da un sito locale nella giornata di ... pianetabasket.com Il comunicato della Pallacanestro Trieste nelle parole del GM Arcieri Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/basket/22455-pallacanestro-trieste-comune-di-trieste-arcieri-avanziamo-342mila-euro.html #ilmeridianots #pallacanestrotrieste #michaelarcieri #com - facebook.com facebook Trieste non ribalta il risultato, troppa Virtus nel finale di gara. I padroni di casa allungano nell' ultimo quarto e conquistano i 2 punti. #BePartOfIt #PallacanestroTrieste x.com