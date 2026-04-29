Palestra Huijsen Yildiz Bartesaghi e | tutti i talenti usciti dalle U23

Numerosi atleti che hanno iniziato o maturato la loro esperienza nelle squadre under 23 della società sono ora impegnati in campionati di alto livello. Tra questi, alcuni sono passati attraverso percorsi formativi e hanno continuato la carriera in diverse nazioni e club di rilievo. La loro presenza evidenzia il ruolo del settore giovanile nel formare talenti pronti a confrontarsi con sfide professionistiche di primo piano.

Alla lista si aggiungono più o meno un paio di nomi all'anno. Le seconde squadre restano un serbatoio di livello per la Serie A. Non solo Yildiz, Bartesaghi, Camarda - capace di debuttare prima in Serie A e poi col Milan Futuro -, De Winter e tanti altri, ma anche quelli che verranno. L'ultimo club a piazzare la seconda squadra è stato l'Inter. Quest'anno Chivu ha regalato l'esordio ad alcuni ragazzi. La crescita va tarata sul lungo periodo, ovviamente. Vediamo quali sono i migliori giocatori ad aver giocato almeno un minuto nell'Under 23 di Juventus, Atalanta, Milan e Inter. Uno dei più noti. Prima di vestire la 10 bianconera, Kenan Yildiz da Ratisbona, Germania - papà turco e madre tedesca -, ha segnato un paio di gol con la Juventus Next Gen, la prima seconda squadra d'Italia nata nel 2018.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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