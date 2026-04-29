Palermo si accende | l’arte del movimento conquista la TV con le Étoiles

Stasera Rai1 trasmetterà da Palermo il programma Siamo Danza, condotto da Eleonora Abbagnato. La trasmissione è dedicata alla Giornata Internazionale della Danza e vede protagonista un cast di artisti provenienti dalla Scala e dall'Opéra. La performance si svolge tra le strade e i luoghi simbolici della città, portando in televisione l’arte del movimento. L’evento è parte di una iniziativa che unisce danza e territorio.

? Cosa sapere Rai1 trasmette stasera da Palermo il programma Siamo Danza con Eleonora Abbagnato.. L'evento celebra la Giornata Internazionale della Danza con artisti della Scala e dell'Opéra.. Stasera, 29 aprile 2026, Rai1 trasmette da Palermo il programma Siamo Danza, un evento di Rai Cultura che celebra la Giornata Internazionale della Danza con un cast di artisti globali e grandi nomi della musica italiana. La serata televisiva non si limiterà a una semplice esibizione coreografica, ma cercherà di trasformare il concetto stesso di movimento in un racconto collettivo. La produzione punta a unire la disciplina accademica alla sensibilità popolare, creando un ponte tra generazioni diverse attraverso un linguaggio che non conosce confini culturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo si accende: l’arte del movimento conquista la TV con le Étoiles Notizie correlate Sanremo si accende di folklore: la musica popolare conquista le piazzeQuesta mattina, le strade del cuore di Sanremo sono state animate da una vivace parata di gruppi musicali popolari. Aperitivo Parliamo d’arte. DonneDada Le donne pioniere dimenticate del movimento dadaistaIl giovedì vi proponiamo i nostri aperitivi con gli amici della Galleria “Cabaret Voltaire”, nel cuore del rione MontiUn’occasione di svago per chi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Studenti di Racalmuto e Favara al Barbera: il Palermo vince e accende l’entusiasmo; Il Blue Brass accende la scena jazz: il Sergio Munafò 5et porta a Palermo una notte di swing e contaminazioni; Studio Aperto: Il design trasforma e accende Milano Video; La popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner scelgono Palermo: perché Villa Igiea può diventare il teatro delle nozze. Palermo, rallenta la corsa: pari amaro a Reggio EmiliaSegui la diretta live di Reggiana-Palermo: cronaca, aggiornamenti e risultato in tempo reale della sfida di Serie B. ilovepalermocalcio.com Tuttosport: Palermo: addio A direttaReggiana-Palermo 1-1 secondo Tuttosport: il racconto di Sandro Mosca tra rimpianti rosanero e corsa salvezza dei granata. ilovepalermocalcio.com Buongiorno con la prima pagina di oggi 29/04/2026 https://palermo.repubblica.it/prima - facebook.com facebook Migliorare i collegamenti in bus tra #Palermo e #Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la #RegioneSiciliana ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell' @AmatPalermoSpA. Leggi regione.sicilia.it/la-region x.com