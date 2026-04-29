A Palermo, un uomo è stato condannato a nove anni di carcere per aver abusato della propria figlia nel 2014. La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante guidato da Gabriella Di Marco. Gli zii coinvolti nel procedimento sono stati invece assolti da tutte le accuse. La vicenda ha coinvolto diverse persone, con il processo che si è concluso con questa decisione definitiva.

? Cosa sapere Palermo, nove anni di reclusione per il padre per abusi sulla figlia nel 2014.. Il collegio giudicante guidato da Gabriella Di Marco assolve gli zii dalle accuse.. Nove anni di reclusione sono stati inflitti al padre per i reiterati abusi sessuali subiti dalla figlia di 6 anni, una vicenda che ha avuto inizio nel 2014 con le segnalazioni mediche presso l’Ospedale dei bambini di Palermo. Il dramma era emerso anni fa quando la piccola, portata in pronto soccorso dalla madre insieme alla nonna e agli zii dopo il riscontro di segni di violenza fisica, aveva iniziato a raccontare un vissuto di sofferenza estrema. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine e dagli assistenti sociali avevano ricostruito un contesto di privazione e dolore, confermato poi dalle perizie dei consulenti tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, 9 anni al padre per gli abusi sulla figlia: zii assolti

Notizie correlate

Violenza sessuale sulla figlia in provincia di Palermo, padre condannato a 18 anniE’ stata emessa la sentenza contro il padre accusato di violenze ripetute e continuate sulla figlia: l’uomo, un trentottenne di un paese della...

Palermo, violenza sessuale sulla figlia minorenne: il padre condannato a 18 anniUn 38enne è stato condannato a 18 anni e 4 mesi per violenze sessuali sulla figlia, iniziate nel 2020, quando la bimba aveva solo 9 anni, e avvenute...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Bandi e Avvisi; Palermo, 17enne con proiettile in testa scoperto dopo giorni: indagini in corso; Mafia alla Noce, diciotto condanne a Palermo; Cerca di consegnare hashish e crack al figlio detenuto, arrestato uomo a Palermo.

Buongiorno con la prima pagina di oggi 29/04/2026 https://palermo.repubblica.it/prima - facebook.com facebook

Migliorare i collegamenti in bus tra #Palermo e #Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la #RegioneSiciliana ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell' @AmatPalermoSpA. Leggi regione.sicilia.it/la-region x.com