Durante i rifornimenti presso i distributori self service, molti automobilisti si sono trovati di fronte a un blocco temporaneo di 100 euro sulla propria carta di pagamento. Questo accade perché, al momento della transazione, il sistema blocca questa somma come importo massimo garantito prima di completare effettivamente il pagamento. La somma si sblocca o viene addebitata definitivamente una volta che la transazione si conclude, anche se le tempistiche possono variare.

A tutti gli automobilisti capita sicuramente spesso di fare rifornimento di carburante al self-service e di pagare con la propria carta, di credito, di debito oppure anche prepagata: ciò che si verifica in ogni circostanza, tuttavia, non è noto ai più, dal momento che il sistema “congela” una cifra superiore a quella che verrà realmente spesa una volta conclusa l’operazione alla pompa. Questa pratica, chiamata “preautorizzazione”, serve a garantire che ci siano fondi sufficienti prima dell'erogazione. Ovviamente non si tratta di un addebito reale: il denaro viene infatti solo bloccato temporaneamente per avere la certezza di poter coprire i costi del rifornimento, ignoti al dispositivo nel momento in cui si accede al self-service, dopo di che la banca sblocca la somma non utilizzata e carica solo il costo reale del carburante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pagamenti con la carta al benzinaio self service: ecco perché vengono "congelati" 100 euro

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