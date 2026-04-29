Nella notte tra il 28 e il 29 aprile, un tentato furto si è verificato in una via di Padova. Durante le indagini, le forze dell’ordine hanno trovato nel garage della vittima circa 60 grammi di hashish, che sono stati sequestrati. Il proprietario del garage è stato segnalato alle autorità per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. La vicenda si inserisce in un contesto di attività investigative in zona.

? Cosa sapere Padova, tentato furto in via Saetta nella notte tra 28 e 29 aprile.. Il proprietario del garage è segnalato per 60 grammi di hashish e spaccio.. Nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2026, un 26enne italiano ha trasformato una denuncia di furto in via Saetta, nel cuore del quartiere Arcella a Padova, in una complicata vicenda giudiziaria che coinvolge anche il possesso di stupefacenti. Il giovane, che aveva allertato il 113 dopo aver sorpreso un uomo intento a forzare la saracinesca del proprio garage, si è ritrovato segnalato dalle forze dell’ordine per detenzione di droga finalizzata allo spaccio dopo un sopralluogo degli agenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, denuncia per furto: la polizia trova droga nel garage della vittima

CHIEDE AIUTO AL 113 PER UN FURTO MA VIENE TROVATO CON LA DROGA | 29/04/2026

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