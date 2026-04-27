Oroscopo settimanale 27 aprile – 3 maggio 2026 | Luna Piena in Scorpione classifica lavoro e denaro

La settimana inizia con la Luna Piena in Scorpione, portando un'energia intensa e profonda. Oggi, lunedì 27 aprile, il Sole in Toro si fa sentire nel quotidiano, influenzando le attività lavorative e le scelte finanziarie. La fase lunare si riflette su vari aspetti della vita, creando un’atmosfera di cambiamento e chiarimento. La settimana si sviluppa tra impegni, decisioni e momenti di riflessione, con un focus particolare su lavoro e denaro.

La settimana è partita: oggi, lunedì 27 aprile, il Sole in Toro lavora già per tutti e ci accompagna verso tre snodi che valgono il mese intero — il flusso Venere-Plutone di domani martedì 28, la Luna Piena in Scorpione di venerdì 1° maggio alle 17:22 e l'ingresso di Mercurio in Toro domenica 3 alle 02:57. Sette giorni in cui le parole si fanno accordi e gli accordi si fanno fatti. A cura di.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo settimanale 27 aprile – 3 maggio 2026: Luna Piena in Scorpione, classifica lavoro e denaro Horóscopo Luna Llena en Escorpio Morir para Renacer Purga Emocional del 1 de Mayo Notizie correlate Oroscopo prossima settimana 27 aprile – 3 maggio 2026: classifica lavoro e denaro, Luna Piena in ScorpioneLa settimana che segna il passaggio: dall'energia impulsiva di aprile alla costruzione paziente di maggio. Classifica oroscopo: i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponteL'oroscopo della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 è scandito da due appuntamenti forti: l'eco fresca dell'ingresso di Urano in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oroscopo della settimana // 27 aprile – 3 maggio 2026; L’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Gemelli e Ariete seducenti e dinamici; L’Oroscopo della settimana di Marie Claire dal 27 aprile al 3 maggio; Oroscopo della settimana 27 aprile – 3 maggio 2026. Oroscopo 27 aprile – 3 maggio 2026: come la luna piena e i transiti influenzano la tua settimanaUna guida pratica per la settimana 27 aprile - 3 maggio 2026: transiti chiave, consigli per ogni segno e l'effetto della luna piena ... tuobenessere.it L’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Gemelli e Ariete seducenti e dinamiciNell'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 Venere in Gemelli accende il dialogo e crea connessioni ... fanpage.it Giovedì 30/04, h 20.45, Castrocaro Terme (FC): "LUNA (quasi) PIENA ALLA RUPE DI RIO DEI COZZI" (www.boschiromagnoli.it/2026-04-30-luna-piena-castrocaro). Escursione notturna sulle colline di Castrocaro (FC) per raggiungere la rupe calcarea di - facebook.com facebook