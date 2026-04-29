Operazione Kandahar | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Italia 1 viene trasmesso “Operazione Kandahar”, un film del 2023 diretto da Ric Roman Waugh e interpretato da Gerard Butler. La programmazione va in onda alle ore 21,20. La trama e i dettagli sul cast sono disponibili online, così come le modalità di streaming.

Operazione Kandahar: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Operazione Kandahar, film del 2023 diretto da Ric Roman Waugh con Gerard Butler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Tom Harris è un agente sotto copertura freelance che lavora per la CIA per inserire malware in una struttura di ricerca nucleare iraniana. La copertura di Tom è un tecnico sul campo per un appaltatore svizzero di comunicazioni. La missione riesce e il trojan provoca l’autodistruzione della struttura, impedendo agli iraniani di acquisire altre bombe nucleari. Tom lascia l’Iran in rotta verso Londra via Dubai.🔗 Leggi su Tpi.it

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