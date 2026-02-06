The new toy | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 3 va in onda “The New Toy”, un film del 2022 diretto da James Huth. La programmazione inizia alle 21,20. Si tratta di una commedia che ha attirato l’attenzione del pubblico, anche grazie al cast e alla trama coinvolgente. Gli spettatori potranno scoprire come si sviluppa la storia e godersi una serata di intrattenimento leggero.

The New Toy: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The New Toy, film commedia del 2022 diretto da James Huth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta la storia di Samy, sposato con Jihane, dalla quale aspetta il primo figlio. Dato l’arrivo del bambino, Samy si mette alla ricerca di un lavoro che possa permettergli di sostenere le spese familiari venture. L’unico impiego degno di nota che trova è quello di guardiano notturno in un negozio di beni di lusso e, seppur riluttante, decide di accettare il lavoro. 🔗 Leggi su Tpi.it

