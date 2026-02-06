The new toy | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 3 va in onda “The New Toy”, un film del 2022 diretto da James Huth. La programmazione inizia alle 21,20. Si tratta di una commedia che ha attirato l’attenzione del pubblico, anche grazie al cast e alla trama coinvolgente. Gli spettatori potranno scoprire come si sviluppa la storia e godersi una serata di intrattenimento leggero.

The New Toy: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The New Toy, film commedia del 2022 diretto da James Huth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta la storia di Samy, sposato con Jihane, dalla quale aspetta il primo figlio. Dato l’arrivo del bambino, Samy si mette alla ricerca di un lavoro che possa permettergli di sostenere le spese familiari venture. L’unico impiego degno di nota che trova è quello di guardiano notturno in un negozio di beni di lusso e, seppur riluttante, decide di accettare il lavoro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The new toy: tutto quello che c’è da sapere sul film Approfondimenti su The New Toy Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film No Other Land: tutto quello che c’è da sapere sul film La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Meet Manaka - All the Sanrio characters #Manaka #Aggetsuko #OTMGirls Ultime notizie su The New Toy Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (30 gennaio): Nicola Savino tenta la vittoria contro Canale 5, ma Garko 'dice no'. The New ToySami, venditore ambulante della periferia di Parigi, squattrinato e in attesa di un figlio dalla compagna Alice, trova lavoro come sorvegliante in un grande magazzino e per caso anche la soluzione ai ... mymovies.it The New Toy, recensione: i soldi fanno davvero la felicità? Una (buona) commedia risponde alla domandaIl protagonista di The New Toy, sommerso dai debiti, si ritrova a vestire l'imbarazzante ruolo di giocattolo personale per il figlio dell'uomo più ricco di Francia, con tutte le conseguenze del caso ... movieplayer.it Aperitivo that accidentally turns into dinner. It’s the TUTTO way. Aperitivo Hour 4-6pm Daily facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.