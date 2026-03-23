COLLEFERRO – Un’importante operazione di polizia si è conclusa con l’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Determinante, ancora una volta, è stato il fiuto investigativo degli agenti e la perfetta sinergia tra i reparti impegnati nel controllo del territorio. Proprio durante tali attività, l’attenzione degli agenti è stata catturata da un soggetto già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. Fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, l’uomo ha immediatamente mostrato un atteggiamento nervoso e sospetto, tale da non passare inosservato agli occhi esperti degli operatori. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: decisivo l’intuito degli agenti e il fiuto del cane “Faro”. Un arresto e 134 grammi di cocaina sequestrata

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