OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.3 Codex, un nuovo modello di intelligenza artificiale. L’azienda sostiene che si sia costruito da solo, mentre nel mondo tech la competizione tra i grandi nomi nel settore si fa sempre più agguerrita. Le aziende si sfidano a colpi di annunci e innovazioni, e questa novità di OpenAI non fa eccezione. La corsa all’IA continua a accelerare, lasciando presagire sviluppi ancora più sorprendenti nei prossimi mesi.

nell’attuale scenario della business e ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale, la competizione tra i principali attori del settore si è intensificata con annunci e rivelazioni contemporanee. focus su prestazioni, autonomia operativa e sicurezza, accompagnato dal confronto tra OpenAI e Anthropic, evidenzia una svolta nel modo in cui i modelli AI supportano lo sviluppo software e le attività di coding. il presente testo sintetizza le novità principali e il contesto competitivo senza appoggiarsi a elementi estranei alle fonti. gpt-5.3-codex: 25% piu? veloce e intelligenza agentica. la caracteristica distintiva di gpt-5. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Openai rilascia gpt-5.3 codex: il modello di intelligenza artificiale che si è costruito da solo

Approfondimenti su Openai GPT 5.3

Bologna si trasforma in un ponte tra passato e futuro con la mostra Codex.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Openai GPT 5.3

Argomenti discussi: OpenAI rilascia GPT-5.3-Codex, un modello di codifica che ha contribuito a costruirsi da solo; Anthropic rilascia Opus 4.6, OpenAI risponde con GPT-5.3 Codex; OpenAI annuncia la fine dei vecchi modelli come GPT-4o in ChatGPT e concentra le risorse sulle versioni avanzate della famiglia GPT-5 nel 2026; OpenAI Codex, l'agente programmatore diventa un'app | solo macOS.

OpenAI presenta GPT 5.3 Codex, il modello che si è quasi sviluppato da soloOpenAI ha presentato GPT 5.3 Codex, un modello che punta a ridefinire il ruolo degli agenti software nel ciclo di sviluppo. Si tratta della versione più avanzata della linea Codex, progettata per ... multiplayer.it

OpenAI ridisegna ChatGPT: via GPT-4o e altri modelli storici, più spazio a GPT-5.2 e a un’unica linea evolutiva.Dal 13 febbraio 2026 OpenAI rimuove diversi modelli da ChatGPT. GPT-5.2 diventa lo standard, mentre GPT-4o scompare dal selettore. libero.it

Anthropic rilascia Opus 4.6, OpenAI risponde con GPT-5.3 Codex x.com

OpenAI continua a investire pesantemente sull’ecosistema Apple. Dopo il successo dell’app desktop di ChatGPT e di Atlas, l’azienda di Sam Altman ha appena rilasciato ufficialmente Codex, una nuova applicazione nativa per macOS progettata per essere “il facebook