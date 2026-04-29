Le aspettative intorno a OpenAI sono state messe in discussione, con l'azienda che potrebbe non raggiungere i propri obiettivi di crescita. La possibilità di un rinvio dell'offerta pubblica iniziale è stata segnalata, alimentando dubbi sui tempi previsti. Negli ultimi giorni, si sono intensificate le preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del settore dell'intelligenza artificiale, anche in seguito a segnali di rallentamenti e incertezze finanziarie.

Da rischio bolla a dogma sul futuro, il fascino dell'intelligenza artificiale è indiscusso. Ieri hanno però prevalso le paure: OpenAi, la capofila della rivoluzione tecnologica, ha subito un brusco risveglio. I ricavi non corrono quanto i chip e il sogno di un'espansione senza freni, che avrebbe dovuto portare la startup di Sam Altman (in foto) a Wall Street, si scontrano con la realtà. La domanda da porsi non è più se e come l'Ia ridefinirà la vita dell'uomo, ma chi pagherà la bolletta. Secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, sarebbe stata la responsabile finanziaria della società, Sarah Fiar, a lanciare l'allarme: OpenAi avrebbe ipotecato il suo domani con circa 600 miliardi di dollari di spesa futura per i data center, basandosi sulla scommessa di Altman che la potenza di calcolo fosse l'unico limite alla crescita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - OpenAi manca i target. L'Ipo rischia di slittare

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