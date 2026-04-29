One Wine Night 2026 | vino solidarietà e territorio si incontrano all' Hangar di Como

Il 21 maggio 2026 si svolgerà presso l’hangar dell’Aero Club Como la nona edizione di One Wine Night, un evento che unisce degustazioni di vino, iniziative di solidarietà e valorizzazione del territorio. La manifestazione si ripete ogni anno nella primavera lariana, attirando appassionati e partecipanti interessati a scoprire le produzioni locali e sostenere cause benefiche. L’evento si svolge in un ambiente dedicato, offrendo un’occasione di incontro tra produttori e pubblico.

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera lariana: la 9ª edizione della One Wine Night, in programma il 21 maggio 2026 presso l’hangar dell’Aero Club Como. Un evento che negli anni ha saputo unire passione per il vino, convivialità e impegno concreto a favore del sociale.La formula.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Taranto, torna l’Hangar Swing Night tra musica e solidarietàTarantini Time QuotidianoIl fascino intramontabile dello swing e il valore della solidarietà si incontrano nella seconda edizione dell’evento “Hangar... The Wine Net a Vinitaly Tourism 2026 con uno stand condiviso: il vino cooperativo si racconta attraverso i suoi territoriVERONA – Dopo la partecipazione a Wine Paris e Prowein, The Wine Net, la Rete tra le eccellenze cooperative italiane, approda a Vinitaly aderendo al... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Wine List Italia on Tour a Roma; Vesuvio Wine Day 2026: il gusto autentico del vulcano a Napoli; May 1st in Acerenza: wine tasting, historic walks and local tradition. At RUTH'S CHRIS HARTFORD bit.ly/4jNLwQZ Sunday, April 19th. Transport your table to Tuscany. One night. Five courses. Perfectly paired at 5 pm at $140 per guest. Their CASTELLO BANFI WINE DINNER is a journey through Italy, from crisp Vermentino to - facebook.com facebook