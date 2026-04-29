Omicidio a Foggia Confartigianato chiede un incontro alla Sindaca | Sicurezza priorità per il futuro economico e sociale della città

Nelle ultime settimane, Foggia ha registrato diversi episodi di violenza, tra cui omicidi e aggressioni, che hanno contribuito a un senso diffuso di insicurezza tra i cittadini. In risposta a questa situazione, Confartigianato ha richiesto un incontro con la sindaca per discutere delle misure di sicurezza da adottare. La richiesta mira a trovare soluzioni condivise per affrontare il problema e tutelare la vita sociale ed economica della città.

“I gravi episodi di violenza che nelle ultime settimane hanno colpito Foggia, tra omicidi, aggressioni e recenti fatti di cronaca che stanno alimentando un crescente clima di insicurezza, impongono una riflessione seria e una risposta condivisa da parte delle istituzioni e delle realtà sociali ed.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO) Notizie correlate "Importante mantenere vivo il tessuto economico e sociale": Confesercenti incontra la sindaca Monica RossiLa settimana si è aperta a Mercato Saraceno con un incontro istituzionale nell’ambito dell’iniziativa “A colazione con”, che ha visto la... Approfondimenti e contenuti FOGGIA CONFARTIGIANATO Confartigianato: Sicurezza una priorità per il futuro economico e sociale di FoggiaPer questo motivo Confartigianato Foggia annuncia la volontà di richiedere nei prossimi giorni un incontro istituzionale con il Sindaco di Foggia e con l’assessore alla Sicurezza, al fine di avviare ... statoquotidiano.it Omicidio personal trainer a Foggia, sotto analisi le telecamere e fissata l'autopsiaUn uomo con il capo coperto da un cappuccio ripreso dalle telecamere 40 secondi prima dell'agguato costato la vita al 42enne Dino Carta. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dell'intero ... tg24.sky.it