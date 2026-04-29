Ok al rendiconto 2025 la Foronchi | Documento in equilibrio e solido che ci permette di investire sulla città e il territorio

Il consiglio comunale ha approvato con maggioranza il rendiconto di esercizio del 2025, giudicato in equilibrio e solido. È stata inoltre approvata all’unanimità la realizzazione di una rotatoria tra via Mercadante e Nino Rota. Nella stessa seduta è stato approvato anche un ordine del giorno relativo alla sanità ospedaliera e territoriale, presentato dai capigruppo consiliari del Partito Democratico e del Gruppo Azione.

Approvato a maggioranza il rendiconto di esercizio del 2025, via libera all’unanimità alla realizzazione della rotatoria tra via Mercadante e Nino Rota e all’ordine del giorno sulla sanità ospedaliera e territoriale presentato dai capigruppo consiliari del Partito democratico, Gruppo azione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Metrocity, via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorioApprovato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, nel rispetto delle... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il bilancio comunale regala a Cattolica un tesoretto da oltre 2,8 milioni di euro. Da giunta Lazio ok al rendiconto 2025, avanzo positivo di 321,8 milioni(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2025, segnando un passaggio storico nel percorso di risanamento dei conti pubblic ... msn.com Cattolica, la sindaca Foronchi sul bilancio: Rendiconto solido e in equilibrioUn risultato d’amministrazione di oltre 14milioni e 400mila euro, in linea con quello dell’anno precedente, un avanzo libero di più di 2milioni e 800mila euro che segna un 11 per cento in più rispetto ... msn.com