Ok al rendiconto 2025 la Foronchi | Documento in equilibrio e solido che ci permette di investire sulla città e il territorio

Il consiglio comunale ha approvato con voto favorevole il rendiconto di esercizio del 2025. La discussione ha riguardato anche l’approvazione unanime di un progetto per la realizzazione di una rotatoria tra due strade. È stato inoltre approvato un ordine del giorno sulla sanità ospedaliera e territoriale, presentato dai capigruppo dei gruppi consiliari del Partito democratico e di Gruppo azione.

Approvato a maggioranza il rendiconto di esercizio del 2025, via libera all’unanimità alla realizzazione della rotatoria tra via Mercadante e Nino Rota e all’ordine del giorno sulla sanità ospedaliera e territoriale presentato dai capigruppo consiliari del Partito democratico, Gruppo azione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Metrocity, via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorioApprovato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, nel rispetto delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ok al rendiconto 2025, la Foronchi: Documento in equilibrio e solido che ci permette di investire sulla città e il territorio; Ubriachi di gas, Guzzo e Grossi assolte in Appello per il reato di turbativa; Il bilancio comunale regala a Cattolica un tesoretto da oltre 2,8 milioni di euro. Cattolica, ok al rendiconto 2025: Ok alla rotonda di via MercadanteApprovato a maggioranza il rendiconto di esercizio del 2025, via libera all’unanimità alla realizzazione della rotatoria tra via Mercadante e Nino Rota e ... chiamamicitta.it Provincia, ok al rendiconto 2025 Scuole e strade, investimenti per 16 milioniVia libera dal consiglio provinciale al rendiconto 2025 dell'ente, illustrato nel dettaglio dalla dottoressa Angela Toscani, Dirigente del Servizio ... piacenzasera.it Ok al rendiconto 2025, la Foronchi: “Documento in equilibrio e solido che ci permette di investire sulla città e il territorio” #Rimini - facebook.com facebook