Nuovo stadio | il sogno avveniristico e l' impegno viola Cosa sta succedendo e i retroscena delle trattive

Da anni si susseguono promesse e ritardi legati alla realizzazione di un nuovo stadio, con fondi annunciati e successivamente rivisti. Le trattative tra le parti coinvolte sono caratterizzate da tensioni istituzionali e differenze di posizioni, creando un quadro complesso e spesso poco chiaro. La vicenda si sviluppa tra impegni presi e modifiche, senza ancora arrivare a una conclusione definitiva.

C’è una storia che attraversa anni di promesse, ritardi, fondi annunciati e poi rimessi in discussione, tensioni istituzionali e posizioni mai del tutto allineate. È la storia del restyling dello stadio Artemio Franchi, un progetto che nel tempo si è trasformato da opportunità di rilancio a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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