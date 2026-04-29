Al Salone di Pechino, sono stati presentati il nuovo Freelander 8, un SUV prodotto da Chery e Jaguar Land Rover. Il veicolo si distingue per il suo stile che combina elementi retrò con tecnologie moderne, tra cui quella sviluppata da Huawei. Il modello equipaggiato con questa tecnologia dovrebbe essere disponibile in Europa nel 2027. La presentazione ha attirato l’attenzione di numerosi addetti ai lavori e appassionati del settore automobilistico.

? Cosa sapere Chery e Jaguar Land Rover presentano il nuovo SUV Freelander 8 al Salone di Pechino.. Il modello con tecnologia Huawei arriverà sul mercato europeo nel corso del 2027.. Il Salone di Pechino 2026 accoglie il debutto mondiale del Freelander 8, il primo SUV full-size della nuova linea dedicata che nasce dalla collaborazione strategica tra Chery e Jaguar Land Rover. Questo imponente veicolo, che riprende le forme squadrate e massicce del prototipo Freelander Concept 97, segna l’inizio di un programma ambizioso che prevede il lancio di sei modelli diversi nei prossimi cinque anni. Mentre la commercializzazione inizierà in Cina entro la fine del 2026, il mercato europeo attende l’arrivo ufficiale del modello nel 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo Freelander 8: il SUV iconico tra design retrò e tech Huawei

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