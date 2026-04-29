Nuovo Distretto aeroportuale Corbucci e Sacchetti | Sarà da volano anche per l' entroterra riminese
Dopo la presentazione del progetto del Nuovo Distretto Aeroportuale di Rimini della scorsa settimana - il maxi progetto che propone una trasformazione radicale dell'aeroporto "Federico Fellini" convertendolo da semplice infrastruttura di transito a una piattaforma integrata di servizi, commercio.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Rimini: ecco il progetto del Nuovo Distretto Aeroportuale da 200 mln di euroGrandi ambizioni per il futuro dell'aeroporto Fellini di Rimini, grazie al nuovo piano di sviluppo progetto che include tra l'altro anche collegamenti ... travelquotidiano.com
AEROPORTO - Dopo la presentazione del Nuovo Distretto Aeroportuale di Rimini, confronto tra l’ad di Airiminum Leonardo Corbucci e il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti sul futuro del Fellini e sul ruolo strategico del territorio - facebook.com facebook