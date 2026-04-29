Nuovo decreto sui carburanti in arrivo | cosa prevede corsa contro il tempo sullo sciopero

Un nuovo decreto sui carburanti è in fase di preparazione, con una proroga di circa due settimane. La misura si concentra principalmente sulla limitazione dei costi del gasolio, che ha subito un aumento più consistente rispetto alla benzina negli ultimi due mesi. La discussione sulla sua approvazione si intreccia con una mobilitazione sindacale in programma, che riguarda il settore dei trasporti.

Una proroga più breve, probabilmente di due settimane, e mirata soprattutto a contenere i costi del gasolio, che più della benzina è aumentato negli ultimi due mesi. E misure specifiche, attraverso la leva fiscale, per l'autotrasporto. Dovrebbe essere questo l'orizzonte cui lavora il governo con il nuovo decreto sui carburanti, atteso domani in Consiglio dei ministri. A confermare la linea è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che sottolinea come l'esecutivo intenda proseguire nel solco tracciato negli ultimi mesi: mantenere sotto controllo il costo dei carburanti per evitare ricadute sull'inflazione. "Siamo stati più efficaci e tempestivi di altri Paesi europei e - ha assicurato Urso - continueremo a esserlo".🔗 Leggi su Iltempo.it

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