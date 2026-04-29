Nuova Alfa Romeo Matta 2027 | 4×4 estremo su Stelvio?

Una nuova versione della Alfa Romeo Matta è stata annunciata per il 2027, puntando a un modello 4×4 destinato a distinguersi dai tradizionali SUV del marchio, come lo Stelvio. La vettura si presenta come un fuoristrada autentico, con un design che privilegia le capacità off-road e una forte identità italiana. La casa automobilistica ha confermato che si tratterà di un veicolo con caratteristiche tecniche specifiche per l’uso in terreni difficili.

Un vero fuoristrada marchiato Alfa Romeo potrebbe essere qualcosa di molto diverso dai SUV attuali come Alfa Romeo Stelvio: meno “sport utility” e più “off-road puro”, con carattere tecnico ma anche forte identità italiana. Come lo immaginerei. Nome ideale: “Matta” Richiamerebbe la storica Alfa Romeo Matta, reinterpretata in chiave moderna. Design esterno. frontale con Scudetto Alfa ben evidente ma integrato in una mascherina robusta. fari tondi o semicircolari con firma LED ispirata al Biscione. cofano alto e muscoloso. parafanghi larissimi e squadrati. paraurti in acciaio con verricello integrato. snorkel laterale. ruota di scorta esterna. tetto modulare con portapacchi expedition.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Matta 2027: 4×4 estremo su Stelvio? Notizie correlate Nuova Alfa Romeo Matta 2027: 4×4 estremo su base nuova Stelvio?Un vero fuoristrada marchiato Alfa Romeo potrebbe essere qualcosa di molto diverso dai SUV attuali come Alfa Romeo Stelvio: meno “sport utility” e... Nuova Alfa Romeo MiTo 2027: rinasce su base Peugeot 208?L’idea di una nuova Alfa Romeo MiTo che “rinasca” insieme alla Peugeot 208 è intrigante, ma va capita nel contesto attuale dell’industria... Altri aggiornamenti Nuova Alfa Romeo Matta 2027: 4×4 estremo su base nuova Stelvio?Alfa Romeo Matta: un fuoristrada estremo, ma anche lussuoso potrebbe dare enorme visibilità al marchio italiano ... ilgiornaledigitale.it Nuova Alfa Romeo Matta: reinterpretazione in chiave moderna del mitico fuoristrada [VIDEO RENDER]La Nuova Alfa Romeo Matta è un concept immaginato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico, che ha realizzato un video sul suo canale YouTube per proporre una visione moderna del celebre fuoristrada ... motorionline.com