Una nuova versione di Alfa Romeo Matta potrebbe arrivare nel 2027, con un sistema di trazione 4×4 e basata sulla piattaforma del modello Stelvio. Si parla di un fuoristrada che si discosta dai tradizionali SUV del marchio, puntando su un’offerta più orientata all’off-road, con caratteristiche tecniche precise e un forte legame con l’identità italiana. La proposta sembra voler mettere in evidenza un carattere più estremo rispetto alle precedenti versioni del modello.

Un vero fuoristrada marchiato Alfa Romeo potrebbe essere qualcosa di molto diverso dai SUV attuali come Alfa Romeo Stelvio: meno “sport utility” e più “off-road puro”, con carattere tecnico ma anche forte identità italiana. Come lo immaginerei. Nome ideale: “Matta” Richiamerebbe la storica Alfa Romeo Matta, reinterpretata in chiave moderna. Design esterno. frontale con Scudetto Alfa ben evidente ma integrato in una mascherina robusta. fari tondi o semicircolari con firma LED ispirata al Biscione. cofano alto e muscoloso. parafanghi larissimi e squadrati. paraurti in acciaio con verricello integrato. snorkel laterale. ruota di scorta esterna. tetto modulare con portapacchi expedition.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Matta 2027: 4×4 estremo su base nuova Stelvio?

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