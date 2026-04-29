Nuoro tragedia nel silenzio | idraulico morto da giorni dopo l’appuntamento

A Nuoro, un uomo di 78 anni è stato trovato morto nel quartiere Santu Predu, alcuni giorni dopo aver svolto un intervento idraulico nella zona. La sua scomparsa non era stata segnalata prima del ritrovamento. La vicenda mette in luce l’isolamento sociale di alcune persone anziane che vivono da sole e che, in questo caso, sono rimaste senza notizie per diversi giorni.

? Cosa sapere Idraulico di 78 anni trovato morto a Nuoro dopo giorni dall'appuntamento lavorativo.. Il decesso nel quartiere Santu Predu evidenzia l'isolamento sociale degli anziani residenti.. Il ritrovamento del corpo di F.A., un idraulico di 78 anni, nel quartiere storico di Santu Predu a Nuoro è avvenuto questa mattina dopo che un cliente si era insospettito per il mancato rispetto di un appuntamento di lavoro. L’allarme è scattato quando l’artigiano non si è presentato all’incontro prefissato con il committente. La segnalazione ha attivato immediatamente i soccorsi, portando sul posto l’intervento congiunto della polizia e dei vigili del fuoco, i quali hanno dovuto forzare l’ingresso nell’abitazione dell’anziano professionista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, tragedia nel silenzio: idraulico morto da giorni dopo l’appuntamento Notizie correlate Nuoro. Morto dopo otto giorni di agonia il pensionato 79enne ferito in un incidenteUna tragedia sulla statale 131, tra Santa Cristina di Paulilatino e Bauladu, ha portato alla morte di Giovanni Ladu, un pensionato di Nuoro di 79... Oristano: 70enne trovato morto dopo giorni di silenzioUn dramma silenzioso ha colpito il quartiere di Torangius a Oristano, dove un uomo di 70 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua...