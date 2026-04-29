Nel cimitero di Nuoro, alcune tombe di figure importanti della cultura sarda sono state trovate in condizioni di abbandono. Tra queste, i monumenti dedicati a scrittori noti per aver contribuito alla letteratura regionale. La situazione solleva interrogativi sulla cura e il rispetto riservati al patrimonio storico e culturale della zona, definita da molti come l’Atene della Sardegna. La mancanza di interventi di manutenzione evidenzia una generale incuria verso queste testimonianze del passato.

? Cosa sapere Incuria colpisce le tombe di Grazia Deledda e Sebastiano Satta nel cimitero di Nuoro.. L'abbandono dei monumenti mette in discussione l'identità culturale della Atene della Sardegna.. Tra i vicoli silenziosi di Sa ‘e Manca, dove il tempo sembra essersi fermato tra le pietre del cimitero monumentale di Nuoro, l’eredità culturale della città sarda rischia di scomparire sotto un velo di incuria che colpisce le tombe dei suoi padri più illustri. Il contrasto è stridente e ferisce la memoria collettiva: mentre l’amministrazione comunale e le istituzioni continuano a promuovere Nuoro come polo intellettuale, evocando con orgoglio il titolo di Atene della Sardegna, la realtà materiale dei luoghi dove riposano i suoi geni racconta una storia di abbandono.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro, l’ombra dell’oblio: i grandi geni sardi abbandonati nel cimitero

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