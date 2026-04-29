Scontro acceso in diretta televisiva sul ruolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Durante la trasmissione Otto e mezzo, il confronto tra Lilli Gruber e Marco Travaglio ha riportato al centro del dibattito politico il tema delle dimissioni e della gestione del dicastero di via Arenula. Tutto nasce da una domanda diretta della conduttrice: “Si deve dimettere Nordio?”, interrogativo che riflette un clima politico sempre più teso attorno all’operato del Guardasigilli. La risposta del direttore de Il Fatto Quotidiano non si è fatta attendere, con toni duri e senza sfumature. Leggi anche: “Nordio era lì, proprio con lui!”. Nicole Minetti, la bomba di Ranucci Il botta e risposta in studio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Nordio vai ai…”. Grazia Minetti, l’attacco durissimo in diretta: Lilli Gruber allibita

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“Nordio vai ai…”. Grazia Minetti, l’attacco durissimo in diretta: Lilli Gruber allibita (VIDEO)Nel corso della puntata di Otto e mezzo si è acceso un confronto sul ruolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

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Temi più discussi: Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi; Grazia a Nicole Minetti, dal M5S al Pd: le reazioni delle opposizioni; Minetti: Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica Procura: Accertamenti urgenti; Grazia a Nicole Minetti, Meloni: 'Niente di errato nell'iter. Mi fido di Nordio'.

Grazia a Nicole Minetti, Meloni difende Nordio: 'Manca qualcosa ma è il pg che indaga'La difesa dell'operato di Carlo Nordio è esplicita: Mi fido di lui, e ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro. Ed è accompagnata dal faro acceso sul resto dell'iter di grazia a Nicole ... ansa.it

Le ombre sulla grazia a Nicole Minetti, Nordio si difende: Procedure rispettate. Mai incontrato il suo compagno in UruguayDopo che il Quirinale ha chiesto chiarimenti urgenti sul fascicolo, sono in corso accertamenti in Italia e all'estero. Cosa può accadere ... today.it

La grazia a Minetti è una delle più grandi baracconate di questo paese, di per sé incline alla farsa. Larga parte della stampa, fino a ieri, invece di condannare il comportamento di Nordio e Mattarella ha bazookato il Fatto, reo evidentemente di dare ancora noti - facebook.com facebook

Grazia a Minetti, Meloni blinda Nordio: “Mi fido di lui”. E dà colpa ai giudici: “Le indagini le fa la Procura, non il ministero”. @salvini_giacomo x.com