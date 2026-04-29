Nordio vai ai… Grazia Minetti l’attacco durissimo in diretta | Lilli Gruber allibita VIDEO

Durante la puntata di “Otto e mezzo” si è acceso un dibattito sul ruolo del ministro della Giustizia, con Grazia Minetti che ha rivolto un durissimo attacco in diretta. Lilli Gruber si è mostrata sorpresa dalle parole dell’intervenuta, che ha espresso dure critiche nei confronti del ministro. Il confronto ha coinvolto anche altri ospiti, creando un momento di tensione e discussione aperta sulla posizione del governo e le sue azioni nel settore giudiziario.

Nel corso della puntata di Otto e mezzo si è acceso un confronto sul ruolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio. In studio, la conduttrice Lilli Gruber ha posto una domanda diretta al giornalista Marco Travaglio, riportando al centro del dibattito il tema delle dimissioni del Guardasigilli e la gestione del ministero. L’interrogativo posto dalla conduttrice è stato esplicito: “Si deve dimettere Nordio?”. La risposta di Travaglio è arrivata immediatamente, con una posizione critica espressa senza attenuazioni. Otto e mezzo, la domanda sulle dimissioni di Carlo Nordio. Il passaggio in trasmissione si inserisce nel contesto di un confronto politico e mediatico che, da tempo, accompagna le scelte dell’esecutivo in materia di giustizia.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Nordio vai ai…”. Grazia Minetti, l’attacco durissimo in diretta: Lilli Gruber allibita (VIDEO) Notizie correlate “Nordio vai a…”. Grazia Minetti, l’attacco durissimo in diretta: Lilli Gruber allibitaScontro acceso in diretta televisiva sul ruolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Grazia Nicole Minetti, Travaglio attacca Nordio: "Dovrebbe essere ai giardinetti, di lui si fida solo Meloni"Marco Travaglio attacca duramente Carlo Nordio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi; Grazia a Nicole Minetti, dal M5S al Pd: le reazioni delle opposizioni; Minetti: Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica Procura: Accertamenti urgenti; Grazia a Nicole Minetti, Meloni: 'Niente di errato nell'iter. Mi fido di Nordio'. Grazia a Nicole Minetti, Meloni difende Nordio: 'Manca qualcosa ma è il pg che indaga'La difesa dell'operato di Carlo Nordio è esplicita: Mi fido di lui, e ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro. Ed è accompagnata dal faro acceso sul resto dell'iter di grazia a Nicole ... ansa.it Le ombre sulla grazia a Nicole Minetti, Nordio si difende: Procedure rispettate. Mai incontrato il suo compagno in UruguayDopo che il Quirinale ha chiesto chiarimenti urgenti sul fascicolo, sono in corso accertamenti in Italia e all'estero. Cosa può accadere ... today.it La grazia a Minetti è una delle più grandi baracconate di questo paese, di per sé incline alla farsa. Larga parte della stampa, fino a ieri, invece di condannare il comportamento di Nordio e Mattarella ha bazookato il Fatto, reo evidentemente di dare ancora noti - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Meloni blinda Nordio: “Mi fido di lui”. E dà colpa ai giudici: “Le indagini le fa la Procura, non il ministero”. @salvini_giacomo x.com