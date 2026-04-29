Il ministro della Giustizia rimane al suo posto, almeno per il momento. Di recente, un parlamentare ha dichiarato di aver avuto un colloquio con lui lunedì e di aver discusso della procedura relativa alla grazia concessa a Nicole Minetti. La conferma della permanenza del ministro nella carica è arrivata in un contesto in cui si discuteva di questioni legali e di pratiche amministrative.

La crisi del quarto anno Meloni difende il suo ministro sull’affaire Minetti ma non esclude eventuali passi indietro in futuro in caso di colpi di scena La crisi del quarto anno Meloni difende il suo ministro sull’affaire Minetti ma non esclude eventuali passi indietro in futuro in caso di colpi di scena «Mi fido del ministro Carlo Nordio, ho parlato con lui lunedì e mi sono messa a ricostruire l’iter della grazia a Nicole Minetti. Escludo le sue dimissioni. Ad oggi». Giorgia Meloni, a sorpresa, partecipa alla conferenza stampa dei ministri dopo il varo del decreto Lavoro. E lo fa soprattutto per provare ad allontanare dal governo le...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Nordio resta dov’è, per ora»

NOTIZIA CHOC A PALAZZO CHIGI:TERRIBILE LUTTO NEL GOVERNO

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