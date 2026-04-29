Non ti do questa soddisfazione | caos tra Mussolini ed Elia al GF Vip

Nella puntata più recente del Grande Fratello Vip, si è verificato un momento di tensione tra Alessandra Mussolini e un altro concorrente, Elia. Dopo alcuni scontri verbali, Mussolini ha annunciato di non voler più lasciare il gioco, nonostante le difficoltà vissute. Questa decisione ha sorpreso gli altri partecipanti e ha portato a una situazione di caos all’interno della casa.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini decide di non abbandonare più il gioco dopo un momento di forte crisi. Nelle ore successive allo scontro con Antonella Elia, la concorrente aveva valutato seriamente l’uscita dal reality, salvo poi tornare sui suoi passi. Una decisione che cambia ancora una volta gli equilibri della Casa. “Non le do questa soddisfazione”. Il ritorno alla normalità dura poco. Alessandra chiarisce subito di voler continuare la sua avventura, senza cedere alle pressioni o alle provocazioni. Lo scontro con Antonella Elia resta però ancora molto acceso e pronto a riaccendersi da un momento all’altro.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Non ti do questa soddisfazione”: caos tra Mussolini ed Elia al GF Vip Notizie correlate GF Vip, scontro tra Mussolini ed Elia: esplode il caos in cucinaIl clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è radicalmente trasformato nella serata del 15 aprile, quando un dissidio nato in cucina... Lite shock al GF Vip: Mussolini ed Elia protagoniste della serataNella puntata del 10 aprile del Grande Fratello Vip la tensione all’interno della Casa è esplosa definitivamente.