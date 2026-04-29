Non si ferma all’alt fuga contromano in pieno giorno a Portogruaro | spari alle ruote per fermarlo

Un episodio di fuga si è verificato nel pomeriggio a Portogruaro, quando un giovane di 24 anni alla guida di un veicolo ha ignorato un posto di controllo, dando il via a un inseguimento in contromano. Durante la corsa, sono stati sparati colpi alle ruote del mezzo nel tentativo di fermarlo. Il conducente era accompagnato da un passeggero di 23 anni. Diversi veicoli delle forze dell’ordine sono intervenuti nel tentativo di bloccare il veicolo in fuga.

Alla guida del mezzo un ragazzo di 24 anni, accompagnato da un passeggero di 23 anni, che alla vista della paletta dei carabinieri è fuggito innescando un inseguimento a folle velocità che ha coinvolto diverse pattuglie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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