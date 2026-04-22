A Monza, un uomo con la patente scaduta da cinque anni ha tentato di eludere un controllo stradale, proseguendo la fuga in contromano e attraversando i marciapiedi. Durante la fuga, ha attraversato semafori rossi e si è nascosto tra i cespugli. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato il conducente poco dopo. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo più strade trafficate.

Milano, 22 aprile 2026 – Gli era scaduta la patente da 5 anni e ha provato a fuggire prendendo strade in contromano, bruciando semafori rossi e nascondendosi fra i cespugli. Non si ferma all’alt. Ieri mattina intorno alle 10.30 in zona cimitero urbano un equipaggio dell'ufficio radiomobile della polizia locale ha incrociato un ciclomotore che sfrecciava a velocità sostenuta. La pattuglia si è dunque subito accodata al veicolo per procedere al controllo di polizia stradale ma il conducente, appena se ne è accorto, ha tentato di dileguarsi imboccando una via in contromano. La fuga. La pattuglia riusciva comunque ad affiancarlo intimandogli l'alt ma il conducente ha continuato a fuggire passando con il semaforo rosso e imboccando un'altra strada in contromano e salendo anche su un marciapiede.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, ha la patente scaduta da 5 anni e non si ferma all’alt: la fuga contromano e sui marciapiedi

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